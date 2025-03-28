Массированные атаки "Шахедов" на города: эксперт разоблачил тактику российских окупантов

Массированные и координированные атаки дронов, которые российские оккупанты осуществляют на города Украины, не является технологией "роя". Как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона, враг просто настраивает ударные БПЛА таким образом, чтобы они прилетали одновременно к конкретной точке.

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По словам Романенко, рой – это группа беспилотников, управляемых одним или несколькими операторами, которые согласовывают свои действия в реальном времени. По его мнению, заявления о том, что на Харьков напал рой беспилотников, является преувеличением.

"Насколько я знаю, там были "Шахеды", и ими невозможно управлять в реальном времени... То есть операторы не имеют с ними связи", – отметил эксперт.

Романенко сообщил, что россияне пока освоили технологию "роев" только для FPV-дронов, но массовые применения таких БПЛА в Украине еще не зафиксированы. Он предположил, что при запуске дронов типа Shahed, в частности, по Харькову или Одессе, россияне могут программировать их таким образом, чтобы они почти одновременно достигали цели.

"Разработчики программного обеспечения для навигационных систем этих дронов обеспечили возможность их одновременного подлета к объекту через разные или похожие маршруты. Но это все же не рой дронов. Однако такие концентрированные удары, как в Одессе или Кривом Рогу, действительно очень опасны и сложны для противовоздушной обороны, поскольку она рассредоточена по всей стране", — говорит эксперт.

Он также отметил, что россияне могут отказываться от этой технологии, поскольку дроны на высоте 2 тыс. метров становятся легкой мишенью для истребителей. По словам Романенко, в последнее время атаки дронов стали менее концентрированными.

Эксперт также рассказал, что оккупанты совершенствуют свои ударные БПЛА, в частности увеличивают количество периферийных антенн, отвечающих за спутниковую связь. Раньше для подавления навигации вражеских дронов хватало трех станций помех, но сейчас этого недостаточно.

Портал "Комментарии" писал, что российские захватчики начали чаще применять ударные дроны "Шахеды" для атак на места дислокации украинских военных в прифронтовых населенных пунктах, рассказал военный с позывным "Алекс".