Массированные атаки по Украине станут адом: озвучен шокирующий прогноз

По оценкам украинской разведки, российский оборонно-промышленный комплекс способен ежедневно производить до 230 ударных беспилотников, включая как боевые дрона, так и их имитационные варианты. Такой объем производства позволяет накопить около тысячи БПЛА за 3–4 суток, что может служить подготовкой к массированному удару по Украине, сообщил военный аналитик Олег Жданов в комментарии ТСН.ua, отметив, что одновременное использование всего этого количества дронов невозможно из-за технических ограничений.

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"Здесь очень легко посчитать. Ежесуточно они выпускают какое-то определенное количество дронов. Вот они трое суток подряд выпускали 50-60-90 дронов. 230 минус 90 — это 140 дронов пошло на склад. За трое суток уже 450 дронов, плюс 230 произведенных в текущие сутки — это уже 3-3 дня — это уже 3-4 дня — это уже. их в распоряжении была тысяча дронов. Но запустить ее одновременно, они, слава Богу, не способны", — подчеркнул Жданов.

По его словам, реализовать запуск сразу тысячи дронов возможно только при круглосуточном непрерывном запуске, что сейчас выглядит очень сложным и маловероятным.

"Это нереально. Вот даже минувшей ночью было 320 дронов и три-четыре волны пусков для того, чтобы достичь такого количества дронов в воздухе. Так что тысячу поднять в воздух — это надо сутки непрерывно их выпускать. Это на сегодняшний день маловероятно и физически почти невозможно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в ночь на 29 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в исправительную колонию №99. В результате атаки погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. Министерство юстиции Украины сообщило о масштабах разрушений, состоянии пострадавших и местах их пребывания в настоящее время.

Портал " Комментарии" писал , что Украина не исключает возможности изменения позиции Венгрии относительно ее евроинтеграции, несмотря на нынешнюю блокировку со стороны Будапешта, заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор. По его словам, Киев активно принимает дипломатические меры для разблокирования переговорного процесса с Европейским Союзом.