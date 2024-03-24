Массированная ракетная атака России по Украине: где были слышны взрывы

Россия провела третью массированную атаку по Украине за несколько последних дней. В ночь на 24 марта россияне запустили несколько десятков крылатых ракет из 14 самолетов Ту-95. Взрывы и работу противовоздушной обороны были слышны в Киеве, Львовской области и других областях Украины.



Россия провела массированную атаку по Украине в ночь на 24 марта. Фото из открытых источников

Около половины четвертого по всей территории Украины прозвучала сирена оповещения о воздушной тревоге. После четырех часов утра первые ракеты зашли на территорию Украины в Сумской и Черниговской областях. Большинство групп ракет направлялись на запад, а последняя, залетевшая в Украину, нацелилась на Киев.

Около пяти утра первые взрывы произошли в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и заявил, что обломки ракет упали в Деснянском районе на лесополосу. Также обломки рухнули в Шевченковском районе на территорию парковой зоны и территорию жилой застройки. По предварительной информации, было сбито около 10 враждебных целей.

Впоследствии ракеты, направлявшиеся на Запад, достигли Львовской области. Первые ракеты пролетели над центром Львова в 5:17. Впоследствии еще несколько групп ракет залетели во Львовскую область и пролетели над городом в сторону Стрыя. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе и области. По предварительной информации, мэра Львова Андрея Садового, на Стрыйщину Россия выпустила около 20 ракет и 7 дронов.

Из-за близости к польской границе Польша в очередной раз подняла истребители в воздух.

Пока информации о пострадавших нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированном ударе РФ ракетами и шахедами 22 марта. Тогда Россия провела самую большую атаку на украинскую энергетику за время войны.