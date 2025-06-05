Массированная ракетная атака РФ сегодня ночью: нардеп рассказал, чего ждать украинцам

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал слова коллеги Романа Костенко о возможности массированного российского удара этой ночью. Свою позицию он изложил в Telegram, а также подробнее объяснил на своем YouTube-канале.

По словам Железняка, ни у одного чиновника — ни в Украине, ни за рубежом, в частности в США или Великобритании — нет точной информации о том, когда и куда Россия может нанести ракетные удары.

"Особенно это касается депутатов. У посольств также нет точных данных — они пользуются той же информацией, что и мы, от украинской разведки", — отметил нардеп.

Он добавил, что советы дипломатических представительств, как правило, носят общий характер и направлены на повышение осторожности в случае обострения ситуации.

"Лучший совет в таких случаях — не паниковать. Если звучит тревога — уходите в укрытие. И это не зависит от того, что пишут в Telegram-каналах", — подчеркнул Железняк.

Напомним, что 4 июня посольство США в Украине обнародовало предупреждение о возможной новой атаке РФ. В тот же день Дональд Трамп заявил, что разговаривал с Путиным, в котором российский лидер якобы угрожал ответными ударами на атаки по военным аэродромам РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что Кремль готовит так называемый "ответ" Украине за потрясающую спецоперацию "Паутина". Вероятно, это будет массированный комбинированный удар. Об этом рассказал народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко эфире Эспрессо. По его словам, удар может произойти уже в ближайшую ночь.