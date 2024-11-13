Массированная ракетная атака на Украину: где раздаются взрывы

Сегодня утром оккупанты подняли в воздух семь бортов ТУ-95мс, из которых запустили ракеты двумя волнами. Первые ракеты летели через Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую и вернулись в Киевскую область.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

4 борта совершили пусковые маневры в Волгоградской области, из которых сейчас уже над Украиной ракет нет.

Остальные борты ТУ-95мс совершили пусковой маневр из района Каспия. Если пуски реальные – до 08:00 ракеты будут в нашем воздушном пространстве.

Также по данным Воздушных Сил ВСУ, оккупанты запустили баллистику на Киев с северо-востока.

По данным корреспондентов портала "Комментарии", в столице раздаются мощные взрывы.

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, в Киеве работает ПВО.

После взрыва очевидцы сообщают о задымлении в одном из районов столицы.

ОБНОВЛЕНО: По данным мониторингов, 4 ТУ-95мс сели на аэродроме "Энгельс-2". Остальные Ту-95мс возвращаются на "Оленья". Новая волна ракет, которая ожидалась с 8 утра, не появилась, поэтому при отсутствии новых угроз, по Украине скоро будут отбои воздушной тревоги.

Тем временем по Украине еще остаются ударные БПЛА, идущие в сторону Киевщины.

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