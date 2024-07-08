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Массированная ракетная атака на Киев: среди погибших врач "Охматдета", что о ней известно (ФОТО)

В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 66 человек

8 июля 2024, 16:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Число пострадавших в разных районах столицы после атаки российских террористов увеличилось до 66 человек. 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Другим – оказали помощь на месте.

Массированная ракетная атака на Киев: среди погибших врач "Охматдета", что о ней известно (ФОТО)

Светлана Лукьянчук (фото из открытых источников)

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Так он сообщил, что подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Одна из них – врач медучреждения.

"Также предварительно, два человека погибли в Днепровском районе в результате падения обломков на медицинский центр. Там также есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения. Экстренные службы работают на месте",- говорится в сообщении.

По его словам, идет разбор завалов и в детской больнице Охматдет. Город оказывает помощь и пострадавшим, и в ликвидации последствий массированной атаки.

"Мы также привлекаем социально ответственный бизнес для помощи и в обеспечении людей и спасателей водой, и в расселении киевлян, чьи дома пострадали. И в том, чтобы закрыть окна пленкой и фанерой в помещениях больницы Охматдет", — сообщил мэр.

Позже стало известно, что погибшим врачом является 30-летняя Светлана Лукьянчук из Львова. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя.

Она окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ударившей по "Охматдету" ракете есть микроэлектроника из стран НАТО. Российские террористы ударили по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в этой ракете россияне используют компоненты, изготовленные в странах НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что в Москве цинично прокомментировали ракетный удар по городам Украины, якобы в ответ на украинские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.



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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/3266
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