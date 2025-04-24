Массированная атака России по Украине: где произошли «прилеты»

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. По данным министра МВД Игоря Клименко, около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.

Больше всего досталось Киеву, который обстреливал крылатые ракеты, ударные беспилотники и баллистика. Уже известно, что десять человек погибли, еще более 70 человек — пострадали, в том числе шестеро детей, сообщили в ГСЧС. Разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. В Святошинском под завалами могут находиться люди. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Вовлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Киевская область. Как сообщили в ОВА, пожары в результате атаки были зафиксированы в трех районах: Бучанском, Вышгородском и Броварском. В Бучанском районе поврежден пятиэтажный дом, загорелся магазин.

Харьковчане слышали более двадцати взрывов этой ночью. Повреждены жилые дома. Известно о двух пострадавших. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты сначала нанесли по городу семь ракетных ударов, затем начали атаковать дронами. В результате атак в Новобаварском и Основянском районах города повреждены частные дома, вылетели окна в многоэтажках.

Армия РФ атаковала Запорожье "шахедами". Повреждены административные здания и окна в доме рядом. Предварительно, без пострадавших, сообщил глава ОВА Федоров.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в область находилась под обстрелами. В Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно погибших и пострадавших нет.

По Никопольщине агрессор целил БпЛА и артиллерию. Страдали Никополь и Марганецкая громада. Люди невредимы.

В период с 22:05 по 22:10, российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области . Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с неотъемлемой фугасной головной частью. В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 12-летняя девочка и женщина 40 лет. Кроме того, получили ранения 30-летний мужчина и горожанка 47 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом, передают в "Укрзализныце".

В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи. Также в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.

Поезда продолжают двигаться по графику.

Всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторного обстрела. В Житомирской области враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.

Предварительно, врагом были применены:

- крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС из Волгоградской и Саратовской областей России;

- крылатые ракеты морского базирования 3м14 комплекса "Калибр", запущенные флотом из акватории Черного моря;

- баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Воронежской области России;

- авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;

- ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера", др.

Ракетная атака продолжалась в несколько этапов, всего 11 часов 25 минут – с 19:03 по 06:28.