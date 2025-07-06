Массированная атака России по Украине: где были слышны взрывы

В ночь на 6 июля Россия совершила масштабную атаку дронами-камикадзе по нескольким городам Украины. Под обстрелами оказались Киев, Харьков, Запорожье и Николаев, где фиксировались взрывы и "прилеты". В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и промышленные предприятия

Россия массирована атаковала Украину в ночь на 6 июля

Взрывы в Киеве

В столице воздушную тревогу объявили в 01:29, а уже в 01:51 раздались первые взрывы. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, атака осуществлялась с северного направления ударными беспилотниками "Шахед". В ряде районов Киева и пригорода, в частности, Виноградаре, Оболони и поселка Лютеж Киевской области, было зафиксировано частичное обесточивание.

В Вышгородском районе из-за вражеской атаки возникли пожары и разрушения в промышленном и жилом секторе.

Последствия атаки в Киевской области

Атака на Харьков

В Харькове первые взрывы произошли между 01:07 и 01:15, вторая волна атаки началась около 02:00. Российские дроны поразили не менее двух районов города. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о семи "прилетах" по Шевченковскому и одном по Новобаварскому районам города.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ранены два человека. Среди них оказался 2-месячный ребенок, который получил острую стрессовую реакцию из-за обстрела.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье первые взрывы прогремели в 01:47, последующие — в 02:10. Как отметил начальник ОВА Иван Федоров, российские войска атаковали город пятью дронами. Повреждены складские помещения, сельхозтехника на фермерских хозяйствах и одна из частных построек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Последствия атаки в Запорожье

Атака на Николаев

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 00:42. Уже через несколько минут поступило предупреждение о возможном применении баллистического вооружения с южного направления. Взрывы в городе раздались в 01:41, 01:47 и 01:53. По словам главы ОГА Виталия Кима, по состоянию на утро пострадавшие не зафиксированы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украину будут атаковать и 1000 БпЛА в сутки, заявил "Мадяр".

Также "Комментарии" писали об ударе дронами по России: сотни рейсов отменены, коллапс в аэропортах.