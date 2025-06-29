Массированная атака России по Украине: где были слышны взрывы

В ночь на 29 июня Россия совершила одну из самых больших за последнее время массированных атак на территорию Украины. Враг применил для ударов крылатые ракеты, баллистику и сотни ударных дронов "шахед". Под обстрелы попали Львовщина, Полтавщина, Николаев, Запорожье и другие регионы.

Взрывы в Полтавской области. Фото из открытых источников

Атака РФ началась 28 июня, когда десятки беспилотников начали входить в воздушное пространство Украины. Около часа ночи тревога распространилась на западные области из-за угрозы дронов. С четырех утра Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет. В воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители МиГ-31К, в том числе несущие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Мониторинговые ресурсы зафиксировали более 450 дронов и не менее 40 ракет, выпущенных по Украине. Один из ударных дронов пролетел через воздушное пространство Молдовы и приблизился к границам Румынии. Из-за опасности Польша подняла в воздух свою авиацию.

По данным мониторинговых каналов, российские "шахеды" и, по меньшей мере, одна скоростная воздушная цель двигались в направлении Кременчуга на Полтавщине. По словам руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута, в области работала противовоздушная оборона. В Кременчугском районе атаковали одно из промышленных предприятий, где возник пожар. На месте работают спасатели.

В Запорожской области также зафиксирован ракетный удар. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, повреждено производственное помещение одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

Первые взрывы во Львове прогремели около 2:20. В течение следующих двух часов было слышно еще несколько серий взрывов. Как отметил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий, область атаковали крылатыми ракетами и дронами. Пострадавших нет, но враг целился по объектам критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне. Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", — написал Козицкий.

Также взрывы слышали в Николаевской, Киевской и других регионах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила по Кременчугу и Полтаве.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал добро Путину на террор мирных украинцев.