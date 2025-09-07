logo

Массированная атака России на Украину: где были слышны взрывы

Россия нанесла массированный удар по Украине ночью 7 сентября. Взрывы слышали в Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и других городах. Есть погибшие и раненые.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтавской области и Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и ранены, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Массированная атака России на Украину: где были слышны взрывы

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Взрывы в Киеве

В Киеве прозвучали серии взрывов, в том числе в Святошинском и Дарницком районах. По словам мэра Виталия Кличко, обломки дронов вызвали пожары и разрушения в нескольких многоэтажках.

В Святошинском районе частично разрушены этажи девятиэтажного дома, а также произошел пожар в 16-этажке. В Дарницком районе поврежден четырехэтажный дом.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что в результате удара по Киеву погиб годовалый ребенок и одна женщина. Кличко подтвердил информацию о двух погибших в столице из-за ударов России. Также известно по меньшей мере о 18 раненых, пятеро из них госпитализированы.

По данным Киевской ОВА, в Броварах обломками дрона ранена 18-летняя девушка, которая находится в больнице. В регионе повреждены частные дома и хозяйственные помещения. В Фастовском районе в результате удара погибли семь лошадей.

Удар по Одессе

Одесская область также подверглась мощным атакам. Начальник ОВА Олег Кипер сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов. В городе произошло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информацию о пострадавших уточняют.

Атака по Украине

Остальные регионы Украины также оказались под ударами РФ в ночь на 7 сентября.

  • - Кременчуг – раздались десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения.
  • - Запорожье – в результате повторных атак поврежденное предприятие, вспыхнул пожар. Предварительно жертв нет.
  • - Сумщина — в Путивльской общине в результате обстрела погибла женщина, семь человек ранены, среди них 9-летний ребенок.

Взрывы также фиксировались в Днепре, Харькове и Кривом Роге. Последствия атаки по Украине уточняются. Атака ударных БПЛА длилась 11 часов 5 минут. Также были применены крылатые ракеты "Искандер-К", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после взрыва дрона в Харьковской области, более 7 часов не могли эвакуировать раненых.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об ответе Путину на удары по Киеву.



