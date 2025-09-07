Массированная атака России на Украину: где были слышны взрывы

Рубрики
В ночь на 7 сентября Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтавской области и Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и ранены, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Взрывы в Украине. Фото иллюстративное
В Киеве прозвучали серии взрывов, в том числе в Святошинском и Дарницком районах. По словам мэра Виталия Кличко, обломки дронов вызвали пожары и разрушения в нескольких многоэтажках.
В Святошинском районе частично разрушены этажи девятиэтажного дома, а также произошел пожар в 16-этажке. В Дарницком районе поврежден четырехэтажный дом.
Руководитель КМВА Тимур Ткаченко рассказал, что в результате удара по Киеву погиб годовалый ребенок и одна женщина. Кличко подтвердил информацию о двух погибших в столице из-за ударов России. Также известно по меньшей мере о 18 раненых, пятеро из них госпитализированы.
По данным Киевской ОВА, в Броварах обломками дрона ранена 18-летняя девушка, которая находится в больнице. В регионе повреждены частные дома и хозяйственные помещения. В Фастовском районе в результате удара погибли семь лошадей.
Одесская область также подверглась мощным атакам. Начальник ОВА Олег Кипер сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов. В городе произошло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях. Информацию о пострадавших уточняют.
Остальные регионы Украины также оказались под ударами РФ в ночь на 7 сентября.
Взрывы также фиксировались в Днепре, Харькове и Кривом Роге. Последствия атаки по Украине уточняются. Атака ударных БПЛА длилась 11 часов 5 минут. Также были применены крылатые ракеты "Искандер-К", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.
