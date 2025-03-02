Массированная атака по Украине: сколько дронов удалось сбить

В ночь на 2 марта РФ в очередной раз атаковала Украину. В общей сложности враг запустил почти 80 ударных беспилотных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В ночь на 2 марта российская армия устроила очередную масштабную атаку на территорию Украины, использовав 79 ударных беспилотников, среди которых были как реальные Shahed, так и имитаторы. Со сторон Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска враг пытался прорваться через ПВО. Однако зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Вооруженных сил Украины эффективно отражали нападения.

По состоянию на утро 2 марта подтверждено уничтожение 63 ударных БПЛА разных моделей, включая Shahed, в таких областях, как Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская. В то же время, еще 16 дронов-имитаторов, которые враг пытался использовать для маскировки реальных атак, были локационно потеряны.

Атака не прошла без последствий: пострадали некоторые регионы, в частности Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая и Запорожье, но благодаря оперативным действиям ПВО большинство ударов удалось остановить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 2 марта 2025 года ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать украинские позиции, однако наши защитники, несмотря на численное преимущество врага, достойно сдерживают его давление. За минувшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений на разных участках фронта. Наиболее интенсивные столкновения произошли на Купянском направлении, где враг пытался атаковать наши позиции у Новоосинового и Загрызового. Однако благодаря профессионализму украинских военных враг получил отпор и не смог продвинуться.



