22-летний безработный житель города Сумы, решил заработать, шпионя на российских оккупантов и корректируя ракетно-дроновые удары по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Массированная атака по Украине: кто помогал россиянам совершать удары

В ведомстве сообщили, что информатор ФСБ РФ шпионил за украинскими военными, которые были вовлечены в бои на передовой.

Мужчина пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Как установило расследование, фигурантом является 22-летний безработный из Сум, который при поиске "легких заработков" в Телеграмм-каналах попал в поле зрения сотрудника "управления фсб по Республике Крым".

По его инструкции, информатор сначала действовал на территории Конотопского района Сумщины.

Среди прочего фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов.

С ее помощью враг надеялся в онлайн-режиме отслеживать двигавшиеся в направлении передовой авиаудары по колоннам Сил обороны.

Впоследствии фсб "командировала" своего приспешника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.

Сотрудники СБУ сорвали планы окупантов и задержали их приспешника.

При обыске у информатора изъяты смартфоны с разными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с фсб.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской и Днепропетровской областях при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.

