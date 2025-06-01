Массированная атака дронов на авиабазы РФ: знал ли Трамп о планах Украины

Украинские спецслужбы провели успешную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков на нескольких авиабазах в РФ с помощью дронов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, атаки были совершены с помощью беспилотников, запускавшихся с грузовиков, скрыто расположенных неподалеку от российских военных объектов. Уничтоженные самолеты использовались оккупантами для массированных авиаударов по украинским городам.

Американский президент Дональд Трамп, как утверждается, не был предупрежден заранее о готовящейся к этой атаке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как украинские дроны атаковали аэродромы в России. Украина нанесла самый масштабный удар по военной авиации России за все время полномасштабной войны. Считается, что в результате сложной спецоперации СБУ под названием "Паутина" Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 41 российский самолет.

1 июня украинские беспилотники атаковали четыре стратегических аэродрома России: "Белая" Иркутской области, "Дягилево" Рязанской области, "Оленья" Мурманской области и "Иваново" Ивановской области. В результате взрывов сгорели десятки самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50. Особенно удачной стала атака на аэродром "Оленья", где по данным украинских СМИ часть уничтоженных самолетов Ту-95 была снаряжена крылатыми ракетами Х-101, регулярно используемыми для ударов по украинским городам.

По данным украинских журналистов со ссылкой на источники в СБУ, операция была уникальной по сложности и масштабам и состояла из нескольких этапов: первый этап: доставка дронов и деревянных мобильных домиков на территорию России второй этап: размещение беспилотников в домиках и установка их на грузовые автомобили третий этап: дистанционное открытие домиков.

