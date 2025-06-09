Вражеские войска продолжают наступление в Сумской области — оккупирована большая территория, чем в Харьковской области. Об одной из ошибок, которая привела к продвижению оккупантов в Сумской области, рассказал основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

Курская операция. Фото портал "Комментарии"

По его словам, в Сумской области на сегодняшний день российские войска уже оккупировали 190 кв. км приграничной территории.

"Для понимания масштаба: это уже больше, чем оккупированы пограничные границы на северном фронте Харьковской области — 188 кв. км (Липцы и Волчанск)", — рассказал военный.

После Курской операции, как отметил Немичев, враг перешел в наступление и начал активно продвигаться в Сумскую область.

"К сожалению, за почти год, который мы выиграли, наши силы не смогли полноценно укрепить линию обороны и максимально заминироваться", — отметил он.

Как результат, по словам военного, город Сумы ежедневно страдает от обстрелов, атак FPV-дронов и психологического давления.

Немичев отметил, что вражеские войска системно уничтожают пограничные границы и не отказываются от планов сделать буферную зону на границе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в первый день июня СБУ провела эффективную спецоперацию "Паутина", в результате которой было поражено более 40 российских самолетов. Однако Украина, вероятно, опередила Россию в попытке нанести сокрушительный удар.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что накануне операции "Паутина" российские пропагандисты объявляли, что РФ собирается провести "Молнию Зевса". Это якобы должен был быть разгромный удар Путина по Украине.

Безуглая поиронизировала: интересно было бы посмотреть, что стало с лицом автора громких угроз, когда через день после публикации состоялась украинская операция "Паутина".



