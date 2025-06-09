logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Масштабы наступления ужасают: в чем просчиталась Украина во время Курской операции
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы наступления ужасают: в чем просчиталась Украина во время Курской операции

В Сумской области оккупанты захватили больше территорий, чем в Харьковской области

сегодня, 12:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вражеские войска продолжают наступление в Сумской области — оккупирована большая территория, чем в Харьковской области. Об одной из ошибок, которая привела к продвижению оккупантов в Сумской области, рассказал основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

Масштабы наступления ужасают: в чем просчиталась Украина во время Курской операции

Курская операция. Фото портал "Комментарии"

По его словам, в Сумской области на сегодняшний день российские войска уже оккупировали 190 кв. км приграничной территории.

"Для понимания масштаба: это уже больше, чем оккупированы пограничные границы на северном фронте Харьковской области — 188 кв. км (Липцы и Волчанск)", — рассказал военный.

После Курской операции, как отметил Немичев, враг перешел в наступление и начал активно продвигаться в Сумскую область.

"К сожалению, за почти год, который мы выиграли, наши силы не смогли полноценно укрепить линию обороны и максимально заминироваться", — отметил он.

Как результат, по словам военного, город Сумы ежедневно страдает от обстрелов, атак FPV-дронов и психологического давления.

Немичев отметил, что вражеские войска системно уничтожают пограничные границы и не отказываются от планов сделать буферную зону на границе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в первый день июня СБУ провела эффективную спецоперацию "Паутина", в результате которой было поражено более 40 российских самолетов. Однако Украина, вероятно, опередила Россию в попытке нанести сокрушительный удар.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что накануне операции "Паутина" российские пропагандисты объявляли, что РФ собирается провести "Молнию Зевса". Это якобы должен был быть разгромный удар Путина по Украине.

Безуглая поиронизировала: интересно было бы посмотреть, что стало с лицом автора громких угроз, когда через день после публикации состоялась украинская операция "Паутина".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/nemichev.kn/posts/pfbid02HTxnNwwgBTw9uVNbmhwfAeC5fBeEwudrGMQqdBS7G3U9KwgMXVK9tHxu39Fhu7ypl
Теги:

Новости

Все новости