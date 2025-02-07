Масштабы мобилизации в России впечатляют: что удалось Путину

Россия полностью перешла на военные рельсы, что значительно укрепляет позицию противника на фронте. Заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью "Укринформу" рассказал о преимуществах ситуации РФ.

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Относительно объявления мобилизации в РФ в марте, то военный отметил, что мобилизация в России в принципе никогда и не останавливалась, и не останавливается. Мобилизации перевели в контрактную форму.

“Российская Федерация перешла на военные рельсы, она мобилизовала всю свою экономику, создала рамку для информирования и зомбирования своего населения, и эта рамка сегодня очень эффективна. Здесь нужна огромная работа всего мирового сообщества на политическом, дипломатическом уровне", – убежден Гаврилюк.

По его словам, Путин пытается больше затаскивать в свое войско заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, наемников из многих стран мира.

“В 2024 году в российскую армию на контракт набрали по меньшей мере 427 тысяч военнослужащих. То есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине. То есть, российская армия – в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи…”, — рассказал генерал-лейтенант.

При этом он подчеркнул, что у России остается огромный мобилизационный ресурс.

"Если мировое сообщество проявит нерешительность или слабость в совместных действиях против агрессии Российской Федерации, Кремль обязательно попытается воспользоваться этим в реализации своих целей в информационном пространстве, на дипломатическом уровне и на поле боя", — убежден он.

Напомним, что Путин, как писал портал "Комментарии", резко меняет курс развития России.