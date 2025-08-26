logo

Главная Новости Общество Война с Россией Масштабные теракты в Украине: что должны были подорвать агентки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабные теракты в Украине: что должны были подорвать агентки РФ

Какое наказание грозит российским агенткам за организацию теракта

26 августа 2025, 14:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Хмельницкой и Днепропетровской области агентства РФ готовили теракты. В СБУ сообщили, что враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легкие заработки" на Telegram-каналах.

Масштабные теракты в Украине: что должны были подорвать агентки РФ

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Для совершения терактов фигурантки получили от российских "заказчиков" геолокации схронов, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ). Так, в Днепропетровской области задержана 19-летняя жительница Павлограда, пытавшаяся подорвать служебный внедорожник украинского воина", — сообщили в СБУ.

Агент, для совершения теракта, спрятала СВУ под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая готовила подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

"Установлено, что девушка должна была заложить у железнодорожного пути взрывчатку, которую оккупанты планировали дистанционно активировать при приближении подвижного состава. Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на "локации" видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов", — сообщили в службе безопасности.

Отмечается, что обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте происшествий изъяли взрывные устройства и смартфоны агенток с поличным с представителями российских спецслужб.

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

За совершенное злоумышленницам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие проблемы усугубляются в России.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-novym-teraktam-proty-viiskovykh-zsu-u-khmelnytskii-ta-dnipropetrovskii-oblastiakh
