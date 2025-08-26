Масштабные теракты в Украине: что должны были подорвать агентки РФ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Хмельницкой и Днепропетровской области агентства РФ готовили теракты. В СБУ сообщили, что враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легкие заработки" на Telegram-каналах.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Агент, для совершения теракта, спрятала СВУ под колесо запаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.
В Хмельницком разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая готовила подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.
Отмечается, что обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте происшествий изъяли взрывные устройства и смартфоны агенток с поличным с представителями российских спецслужб.
Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
За совершенное злоумышленницам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
