Главная Новости Общество Война с Россией Масштабные разрушения и пострадавшие дети: оккупанты нанесли невиданный удар по одной области
Масштабные разрушения и пострадавшие дети: оккупанты нанесли невиданный удар по одной области

Здание испытало серьезные разрушения, пострадали и школьные автобусы

19 марта 2026, 11:45
Автор:
Клименко Елена

На Черниговщине, в селе Авдеевка Новгород-Северского района, российские дроны совершили атаку на местный лицей. В результате обстрела здание потерпело значительные разрушения, а также пострадали школьные автобусы.

Фото: из открытых источников

Об инциденте сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он отметил, что поздно вечером заведение было атаковано тремя беспилотниками "Герань", что привело к серьезным повреждениям учебного корпуса и близлежащей инфраструктуры.

Учебный процесс в лицее до последнего времени проходил очно, однако из-за частых воздушных тревог детям пришлось перейти на смешанную форму обучения. Как отметил Чаус, лицей раньше имел качественный ремонт и современный пищеблок, к сожалению, пострадавший во время атаки.

В отдельном инциденте 13 марта вражеский дрон обстрелял центр города Новгород-Северский. Была повреждена городская библиотека, а значительная часть книжного фонда уничтожена. Директор библиотеки Татьяна Костюкова сообщила, что на начало 2026 года фонд насчитывал 25 тысяч экземпляров, из которых 24 тысячи были уничтожены или повреждены — частично из-за пожара, частично из-за воды, которая использовалась для тушения огня.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики снова совершили атаку на Одесскую область, используя ударные беспилотники. Целью атаки стал важный объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации. Атака была направлена на объект критической инфраструктуры, в результате чего повреждена часть оборудования. Однако благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, и, к счастью, жертв среди населения не было. Сейчас ведутся работы по устранению последствий этой атаки.


 



