Главная Новости Общество Война с Россией Масштабные потери ВСУ планировал враг: кто "сливал" данные о локациях учебных полигонов
НОВОСТИ

Масштабные потери ВСУ планировал враг: кто "сливал" данные о локациях учебных полигонов

Враг обстрелял учебные полигоны, учитывая координаты, переданные военным

21 августа 2025, 16:59 comments1021
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего. Отмечается, что военный добровольно сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов в четырех областях. В результате вражеских ударов погиб один украинский военный.

Масштабные потери ВСУ планировал враг: кто "сливал" данные о локациях учебных полигонов

Война в Украине. Иллюстративное фото

В ГБР сообщили, что обвинительный акт был направлен в суд.

"Следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который нынче служит в вооруженных силах РФ. Он посылал сообщения с разъяснением координат военного полигона и количества находящихся на нем военнослужащих”, — сообщили в ДБР.

В Бюро объяснили, что военный поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. В ходе следственных действий было установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.

"В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы разной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет на сумму более 1,5 млн грн", — сообщили в ГБР.

Военного обвиняют в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные рассказали о единственной гарантии безопасности, которая сдержит россиян.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-dosudove-rozsliduvannya-stosovno-vijskovosluzhbovcya-yakij-zlivav-vorogu-dani-pro-dislokaciyu-navchalnih-poligoniv
