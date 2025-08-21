Масштабные потери ВСУ планировал враг: кто "сливал" данные о локациях учебных полигонов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего. Отмечается, что военный добровольно сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов в четырех областях. В результате вражеских ударов погиб один украинский военный.
Война в Украине. Иллюстративное фото
В ГБР сообщили, что обвинительный акт был направлен в суд.
В Бюро объяснили, что военный поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. В ходе следственных действий было установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.
Военного обвиняют в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные рассказали о единственной гарантии безопасности, которая сдержит россиян.