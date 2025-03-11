Масштабная провокация перед переговорами: россияне заявили об угрозе

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты накануне переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии снова начали распространять в инфопространстве фейки о якобы подготовке Украиной ядерной провокации.
Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации пояснили, кремлевские пропагандисты утверждают, что "киевский режим готовит провокацию на курской АЭС".
При этом в Центре объяснили цель таких вбросов именно в преддверии переговоров. Россияне распространением таких фейков пытаются создать иллюзию, что Украина на самом деле не хочет мира и готова на любые провокации для срыва переговоров.
Напомним, что методички кремлевских пропагандистов, как писал портал "Комментарии", посыпались. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российские пропагандисты признают нелепость штампов о "коллективном Западе" и "марионетке Зеленского".
“z-пропаганда ежедневно подтверждает, что находится в отчаянии. Так, ведущие пропагандисты постепенно отказываются (по крайней мере, пока) от штампов о "киевском режиме — марионетке Вашингтона", "коллективном Западе" и т.п.", — говорится в сообщении Центра.
Отмечается также, что "идеолог русского мира" Дугин в эфире радио sputnik констатировал, что "коллективного Запада больше нет".
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