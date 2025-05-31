Масштабная обязательная эвакуация в Сумской области: где уже опасно оставаться

Российские войска усилили давление в Сумской области – продолжаются активные боевые действия, а территория находится под постоянными обстрелами. В субботу, 31 мая, в Сумской области расширили зону обязательной эвакуации.

Эвакуация. Фото из открытых источников

Глава Сумской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации Олег Григоров отметил, что сегодня началась обязательная эвакуация из 11 пограничных сел Сумского района. Уже, по его словам, выехало 111 жителей.

Эвакуацию объявили из сел Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской громад.

"На сегодняшний день в этих населенных пунктах проживают более 2800 человек, из них 367 — дети. Эвакуационные группы обходят домохозяйства, общаются с жителями, объясняют детали, помогают с подготовкой к выезду", — рассказал о ситуации Григоров.

Председатель Сумской ОГА отметил, что решение о выезде непростое, однако оно необходимо. Он отметил, что постоянная угроза жизни со стороны врага не позволяет медлить.

Олег Григоров рассказал, что для жителей, нуждающихся в помощи с эвакуацией, предусмотрены: транспорт; временное размещение; гуманитарная поддержка; социальные выплаты.

"Призываю жителей этих и других населенных пунктов, откуда проводится эвакуация, не оставаться на опасных территориях. Сохранение жизни и здоровья – приоритет", — отметил глава Сумской ОГА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ОК "Север" рассказали о массовых манипуляциях с инцидентами с ТЦК. Отмечают, что после проверки было выявлено 68 манипулятивных случаев и только 7 подтвержденных.



