Масштабная афера на армии: чем снабжали военных

Ткачова Марія
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему по поставке некачественных продуктов питания для военных. Следователи выяснили, что директор одного из предприятий организовала поставки фальсифицированного сливочного масла для подразделений Национальной гвардии Украины.
Наживались на армии
По данным расследования, чиновник заключала договоры на поставку продукции, которая не соответствовала установленным стандартам. Чтобы скрыть подделку, она пользовалась фальсифицированными документами о якобы подтвержденном качестве товара. В общей сложности по этой схеме планировалось поставить около 250 тонн некачественного масла на десятки миллионов гривен.
Правоохранители уже сообщили директору о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
По действующему законодательству за такие действия фигурантке грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ДБР отмечают, что любые попытки нажиться на армии и поставлять бойцам некачественные продукты будут жестко преследоваться законом.