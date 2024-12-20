"Машина подскочила": дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву

Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.

Виталина Ющенко (фото из открытых источников)

Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.

Виталина рассказала, что как раз увезла детей на вокзал, когда рядом с ее машиной раздался первый взрыв. Мощная волна подбросила автомобиль, сирены машин заполонили пространство, а стекло, обломки построек и пепел засыпали близлежащую территорию. К счастью, она осталась невредимой физически, однако моральное состояние требует времени для восстановления.

"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Раздались взрывы — один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ атаковала Киев 8 ракетами. 20 декабря, около 07:00 утра, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив восемь ракет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в трех районах столицы. В Голосеевском районе были повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, что привело к ее разгерметизации. В результате загорелось пять автомобилей. Предварительно известно об одном погибшем человеке и одном раненом, информация уточняется. На другом объекте поврежден фасад офисного здания, впоследствии началось возгорание на крыше, а также разрушение на пятнадцатом этаже (возможно, заблокированы люди). Предварительно пострадали два человека, которые госпитализированы.

