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"Машина подскочила": дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву

Виталина Ющенко пытается прийти в себя после пережитого от ракетной атаки 20 декабря

20 декабря 2024, 22:20 comments4134
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Лиля Воробьева

Утро 20 декабря стало очередным трагическим днем для Киева, когда столица Украины испытала мощную ракетную атаку со стороны страны-агрессора. Обломки ракет упали в нескольких районах города, повлекшие разрушения и жертвы. Были повреждены дома, офисные помещения, автомобили, а в местах падения обломков вспыхнули пожары.

"Машина подскочила": дочь бывшего украинского президента попала под ракетный удар по Киеву

Виталина Ющенко (фото из открытых источников)

Среди очевидцев этого террористического акта оказалась Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко. В своем блоге в Instagram она поделилась пережитым, опубликовав кадры момента, когда дорога перед ее автомобилем загорелась после взрыва.

Виталина рассказала, что как раз увезла детей на вокзал, когда рядом с ее машиной раздался первый взрыв. Мощная волна подбросила автомобиль, сирены машин заполонили пространство, а стекло, обломки построек и пепел засыпали близлежащую территорию. К счастью, она осталась невредимой физически, однако моральное состояние требует времени для восстановления.

"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Раздались взрывы — один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ атаковала Киев 8 ракетами. 20 декабря, около 07:00 утра, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив восемь ракет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в трех районах столицы. В Голосеевском районе были повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, что привело к ее разгерметизации. В результате загорелось пять автомобилей. Предварительно известно об одном погибшем человеке и одном раненом, информация уточняется. На другом объекте поврежден фасад офисного здания, впоследствии началось возгорание на крыше, а также разрушение на пятнадцатом этаже (возможно, заблокированы люди). Предварительно пострадали два человека, которые госпитализированы.



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Источник: https://www.instagram.com/p/DDynXglNkfk/?img_index=1
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