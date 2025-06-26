Марьяна Безуглая прогнозирует новое направление наступления России

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала новое сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого она беспощадно критикует. Главком сообщил об успехах Сил обороны, которым, наконец, удалось сдержать врага на Сумщине, и опубликовал фото фортификационных ограждений где-то в приграничье.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Нардепка не осталась в стороне и саркастически прокомментировала:

"Ты смотри, фото ягозы (проволоки) в джунглях. Остальные бездумные одиночные фортификации в полях побоялись выставлять. Успешный успех – превратить Курскую операцию в Сумскую и пошариться по штабам для фоточек. Ноль подготовки к вторжению, пока не разразился очередной скандал, когда россияне УЖЕ зашли и образовали очередную буферную зону. Что следующее – Черниговщина? Неожиданно не готовились, а как так получилось?", – пишет Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Сумскую область, где в последнее время ведутся тяжелые бои. По его данным, по итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Принятые ранее решения уже дают результат.

"Продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизированная. На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины", – заявил главком.

Также "Комментарии" писали, что фортификации в Сумской области ужасные, а "зубы дракона" лежали скопом возле Юнаковки.