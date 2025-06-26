Марьяна Безуглая прогнозирует новое направление наступления России

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Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала новое сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого она беспощадно критикует. Главком сообщил об успехах Сил обороны, которым, наконец, удалось сдержать врага на Сумщине, и опубликовал фото фортификационных ограждений где-то в приграничье.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Нардепка не осталась в стороне и саркастически прокомментировала:
"Ты смотри, фото ягозы (проволоки) в джунглях. Остальные бездумные одиночные фортификации в полях побоялись выставлять.
Успешный успех – превратить Курскую операцию в Сумскую и пошариться по штабам для фоточек.
Ноль подготовки к вторжению, пока не разразился очередной скандал, когда россияне УЖЕ зашли и образовали очередную буферную зону.
Что следующее – Черниговщина? Неожиданно не готовились, а как так получилось?", – пишет Безуглая.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Сумскую область, где в последнее время ведутся тяжелые бои. По его данным, по итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Принятые ранее решения уже дают результат.
"Продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения – стабилизированная. На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины", – заявил главком.
Также "Комментарии" писали, что фортификации в Сумской области ужасные, а "зубы дракона" лежали скопом возле Юнаковки.