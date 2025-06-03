Марьяна Безуглая призвала жителей Сумщины немедленно эвакуироваться

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала события на Сумщине, где оккупанты продвигаются и продолжаются бои, и обвинила в прорыве обороны пограничной украинской области главнокомандующего Александра Сырского, а также ОВА.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск. В то же время в Сухопутных войсках он максимально ограничивает Драпатого, просто блокируя как его организационные, так и отдельно боевые решения как руководителя восточного фронта. Драпатый отвечает за оборону Донецкой и Харьковской областей. В Сумской области Драпатого нет. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются", – заявила Безуглая.

Она также подчеркнула, что фортификации в регионе подготовлены хуже всех рисковых областей.

"Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно — и то после скандала по военным собраниям в центре города, который мне пришлось сделать публичным. Военное командование ведь не понесло вообще никакой ответственности! Конечно, россияне это все оценили и выбрали самое слабое место", – отмечает нардепка.

Она призвала всех быть реалистами и позаботиться о своей безопасности.

" Поэтому давайте будем реалистами – должен предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь ", – добавила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный СОУ Стас Бунятов заявил о том, что Украина не использовала успехи на Курщине для того, чтобы укрепить оборону Сумской области.