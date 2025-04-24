Марьяна Безугла назвала атаку на Киев «напоминанием о войне»

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая прокомментировала массированную комбинированную атаку на Украину и назвала ее "напоминанием" о том, что война не только в Донецкой области.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Когда во время и после очередной массированной атаки вижу "оханья" и "аханья" гражданских в соцсетях, некоторые из которых вспоминают, что война не в Покровске... Ничего выдающегося этой ночью не случилось, что отличается от ежедневных КАБов, обстрелов там, где сейчас человек, который ничем не хуже вас и имеет такие же права, мечты и жизнь, мобилизована и отрабатывает за вашу безопасность. Бессрочно. Не "охайте" — помогайте здесь или мобилизуйтесь туда", – прокомментировала нардепка обстрел Киева, от которого погибли по меньшей мере 9 человек, а получили ранения более 70, среди которых дети.

Она заявила, что война распространяется по всей территории Украины и будет идти долго.

"Война всюду и надолго. Ежесекундно. Ищите свой путь — вне войны не получится. И повторяю, никакие "взрослые" в США, Европе или на Банковой не "решают". Взрослые здесь мы. Это война каждого, кто украинский гражданин, — и тот украинский гражданин, кто это понимает. И действует. Война, сформировавшая новое общество. Новые лидеры. Новая политика. Новые ценности. Государствообразующий процесс борьбы за право жить и быть. Война, пока либо Украина, либо россия не перестанут существовать. Точка. Или – или. Соболезнования родным и близким", – написала нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты выпустили по Украине более 200 ракет и беспилотников. Как отработала ПВО – читайте по ссылке.