Марьяна Безугла назвала атаку на Киев «напоминанием о войне»

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Недилько Ксения
Одиозная нардепка Марьяна Безуглая прокомментировала массированную комбинированную атаку на Украину и назвала ее "напоминанием" о том, что война не только в Донецкой области.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Она заявила, что война распространяется по всей территории Украины и будет идти долго.
"Война всюду и надолго. Ежесекундно. Ищите свой путь — вне войны не получится. И повторяю, никакие "взрослые" в США, Европе или на Банковой не "решают".
Взрослые здесь мы. Это война каждого, кто украинский гражданин, — и тот украинский гражданин, кто это понимает. И действует. Война, сформировавшая новое общество. Новые лидеры. Новая политика. Новые ценности. Государствообразующий процесс борьбы за право жить и быть.
Война, пока либо Украина, либо россия не перестанут существовать. Точка. Или – или. Соболезнования родным и близким", – написала нардепка.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты выпустили по Украине более 200 ракет и беспилотников. Как отработала ПВО – читайте по ссылке.
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