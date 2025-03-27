Мария Захарова назвала гибель российских военкоров «припадком бешенства» Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Украина якобы для убийства российских журналистов использовала высокоточное западное оружие. Заявление российской дипломатки передает прокремлевское агентство ТАСС.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Чтобы гарантированно поразить группу российских журналистов, не имевших с собой ничего, кроме камер и микрофонов, не пожалели дорогостоящего высокоточного оружия, боеприпасов, ракетных систем залпового огня", — отметила Захарова на брифинге. По ее мнению, это "означает, что знали наверняка, по кому применяют".

24 марта в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в так называемой ЛНР погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.

Россия обвиняет ВСУ в атаке машины съемочной группы ракетами HIMARS. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В среду пресс-служба Первого канала сообщила ТАСС, что корреспондент Анна Прокофьева погибла во время выполнения профессиональной обязанности в Белгородской области, ранение также получил сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков.

"РФ будет добиваться полноценной реакции международных структур на убийства российских журналистов киевским режимом", отметила дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Киевский режим объявил охоту на российских военкоров с опознавательными знаками "Пресса".

На самом деле отмечается, что никаких опознавательных знаков "Пресса" на погибших "военкорах" не было. "Пропагандистка "первого канала" анна прокофьева, пропагандист александр федорчак из "известный", оператор телеканала "звезда" андрей панов и водитель съемочной группы александр сиркели носили обычную военную форму с шевронами z, и это видно на видео и фото с их участием", — отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.