logo

BTC/USD

84146.22

ETH/USD

1870.71

LTC/USD

84.40

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мариупольцы в бешенстве и угрожают властям рассказать правду об обороне города: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Мариупольцы в бешенстве и угрожают властям рассказать правду об обороне города: что произошло

Мариупольцев разозлило правительство, которое считает, что, якобы, после 5 марта 2022 года боевых действий в городе не было

сегодня, 13:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил Петр Андрющенко руководитель "Центра изучения оккупации", оказывается, что травма, полученная мариупольцами в Драмтеатре во время российской бомбардировки — это бытовая травма, более того, никакие боевые действия в Мариуполе после 05 марта 2022 года не продолжались, все убиты и ранены — фейк. По его словам, именно такова позиция правительства.

Мариупольцы в бешенстве и угрожают властям рассказать правду об обороне города: что произошло

Мариупольский драмтеатр

По его словам жительница Мариуполя Наталья, которая чудом выжила после взрыва, получила тяжелые ранения, осталась без глаза, имеет значительные повреждения рук и другие проблемы со здоровьем пыталась получить статус лица с инвалидностью в результате войны. Впрочем, по его словам, женщина получила неожиданный ответ — она не имеет права на статус лица с инвалидностью в результате войны, потому что с 5 марта 2022 года в Мариуполе войны не было.

"То есть не было? То есть Государство Украины считает, что в Мариуполе действительно не было десятков тысяч погибших в результате российской агрессии. Что 16 марта россияне не сбрасывали бомбу на Драмтеатр", — отметил Андрющенко.

По его словам, случай с Наталией указывает на то, как на самом деле власть относится к жителям Мариуполя.

"Неуважаемые чиновники. Это не угроза. Это – прямое предупреждение. Мариупольцы страшны в своем единении в борьбе друг за друга, что доказало 86 дней гораздо более страшного врага, чем вы. Поэтому давайте сделаем так – вы быстро исправите эту несправедливость, или мы окончательно нарушим договор молчания до конца войны. И мы начнем рассказывать миру не только о героической обороне и жертве Мариуполя, но и о деталях провалов эвакуации, фактах успокоения города накануне вторжения визитами первых лиц, да еще кучей подробностей, которые Вам не понравятся", — заявил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне меняют карту Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/35464
Теги:

Новости

Все новости