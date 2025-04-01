Мариупольцы в бешенстве и угрожают властям рассказать правду об обороне города: что произошло

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Ткачик Олеся
Как заявил Петр Андрющенко руководитель "Центра изучения оккупации", оказывается, что травма, полученная мариупольцами в Драмтеатре во время российской бомбардировки — это бытовая травма, более того, никакие боевые действия в Мариуполе после 05 марта 2022 года не продолжались, все убиты и ранены — фейк. По его словам, именно такова позиция правительства.
Мариупольский драмтеатр
По его словам жительница Мариуполя Наталья, которая чудом выжила после взрыва, получила тяжелые ранения, осталась без глаза, имеет значительные повреждения рук и другие проблемы со здоровьем пыталась получить статус лица с инвалидностью в результате войны. Впрочем, по его словам, женщина получила неожиданный ответ — она не имеет права на статус лица с инвалидностью в результате войны, потому что с 5 марта 2022 года в Мариуполе войны не было.
По его словам, случай с Наталией указывает на то, как на самом деле власть относится к жителям Мариуполя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне меняют карту Украины.
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