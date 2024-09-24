«Мангалы» не помогли: в Третьей штурмовой показали уничтожение техники оккупантов

Третья отдельная штурмовая бригада показала видео поражение вражеской техники в Харьковской области, информирует портал "Комментарии".

Вражеская техника. Фото: скриншот из видео

"Это новая партия сожженной техники оккупантов в полосе бригады. Подразделения Третьей штурмовой натаранили бронетехнику, грузовики и легковые авто противника.

Антидроновая защита россиян не спасает их от наших беспилотников и прокачанного скила бойцов", — отметили в бригаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты взяли под огневой контроль трассу на Харьковщине

Враг взял под огневой контроль трассу Борова – Купянск-Узловой. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович, передает портал "Комментарии".

"Есть угроза на этом направлении. Важно с точки зрения логистики не допустить врага к этому пути. И пытается он на самом деле туда прорваться. Довольно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем, но тем не менее стараемся, несмотря на многочисленную преимущество врага, не давать ему значительных продвижений", – подчеркнул военный. Он также сообщил, что на этом направлении действуют "вагнеровцы" и "шторм V ".

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Из отдельных населенных пунктов Боровской громады объявляется обязательная эвакуация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Боровского поселкового совета.

В частности, речь идет об эвакуации гражданских жителей из населенных пунктов, наиболее приближенных к линии фронта.

Учитывая постоянные обстрелы и принимая во внимание безопасность на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки. Где именно будут эвакуировать людей – читайте по ссылке.