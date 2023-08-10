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Маляр прокомментировала "сложную ситуацию" под Купянском

Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону в районе Купянска, чтобы угрожать захватом Харькову

10 августа 2023, 23:02
Автор:
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Константин Куликов
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Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала "сложную ситуацию" на Востоке. Об этом сообщают "Комментарии". По ее словам, "врагу не удается достичь поставленных целей".

Маляр прокомментировала "сложную ситуацию" под Купянском

Анна Маляр

"Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях", — утверждают в Минобороне в ответ на заявления оккупантов, угрожающих захватом этому городу.


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На Бахмутском направлении на южном фланге ВСУ продолжают наступательные действия.

— Вражеские войска делали безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки. Трудные бои продолжаются, — говорят в Минобороне.

Авдеевское и Марьинское направления и дальше неприступны для врага, несмотря на многочисленные атаки.

– Сколько они не пытаются там наступать, ничего не получается. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы ежедневно в тяжелых сражениях и мощных обстрелах защищают там Украину, — отмечает Анна Маляр.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия. Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и противодействие врага, наши войска "имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорское".

Напомним, что неоднократно украинскими экспертами обсуждалась угроза от российской группировки в Луганской области. Здесь было сосредоточено более ста тысяч рашистов, которые могут попытаться начать наступление на Купянск, Лиман и даже Харьков для противодействия украинскому контрнаступлению на Юге.

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