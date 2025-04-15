"Маловато умереть за Украину": Залужный назвал два решения, которые каждый имеет

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поделился личными соображениями о войне, ее внутренней сущности и нравственных выборах, которые стоят перед каждым, кто берется за оружие. В сообщении, обнародованном в Telegram, он подчеркнул, что настоящая война начинается не только на поле боя, а внутри каждого защитника.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный отметил, что существуют два ключевых решения, формирующих сознание бойца. Первое – это преодоление страха смерти, готовность отдать жизнь за государство, народ и близких. По его словам, такой выбор является первым шагом к участию в вооруженном сопротивлении.

"Быть готовым погибнуть — это важно. Но этого недостаточно. Настоящая глубина решения заключается во втором шаге — в осознании, что иногда, чтобы защитить свою землю, приходится и убивать. И это очень сложное, болезненное, но необходимое решение", — написал Залужный.

По мнению посла, именно эти два внутренних выбора — принятие возможности собственной смерти и готовность убивать ради защиты — и формируют боевой дух, который позволяет украинцам противостоять значительно более сильному врагу.

Он также подчеркнул, что этот дух не появляется на пустом месте — он глубоко укоренился в национальной культуре, которая, по словам Залужного, воплощение "генетического кода" украинского народа.

"Этот код зашит у нас в виде культуры, а она — это отражение нашей истории, наших ценностей, нашей борьбы. Именно культуру пытается уничтожить враг — потому что она является основой нашего сопротивления. Если мы сохраним ее, передадим дальше — мы выстоим", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что Залужный сравнил концепцию украинского мира с "русским миром". По его словам, основное отличие состоит в попытке России уничтожить Украину.