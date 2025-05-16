Максимум через год враг возьмет нас безоружными: тревожный прогноз

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Ткачик Олеся
Прекращение огня, остановка войны, перемирие, а тем более длительный мир – невыгодны Украине и угрожают самому существованию украинской нации, убежден военный Юрий Касьянов.
Война в Украине
По его словам, перемирие на 30 дней приведет к падению боевого духа, к подрыву дисциплины, к растерянности, разброду и шатаниям, к резкому снижению объемов волонтерской помощи и снижению объемов государственного финансирования армии и оборонной промышленности.
При этом он добавляет, что у противника будут схожие проблемы – любая армия на передовой, в условиях перемирия разлагается. И это, добавляет военный, известный исторический факт.
По его словам, оборонную промышленность в Украине во время перемирия поставят на паузу, посадят на голодный паек – это мы тоже проходили после второго "Минска" с 2015 года.
Противник наоборот, делая ставку на захват всей Украины и покорения Европы, будет только наращивать объем производства оружия и военной техники, говорит Касьянов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры в Стамбуле будут продолжены в другой конфигурации.
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