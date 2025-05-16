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Максимум через год враг возьмет нас безоружными: тревожный прогноз

Украинцев предупредили об опасности так называемого мира с Россией

сегодня, 10:28
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Ткачик Олеся

Прекращение огня, остановка войны, перемирие, а тем более длительный мир – невыгодны Украине и угрожают самому существованию украинской нации, убежден военный Юрий Касьянов.

Максимум через год враг возьмет нас безоружными: тревожный прогноз

Война в Украине

По его словам, перемирие на 30 дней приведет к падению боевого духа, к подрыву дисциплины, к растерянности, разброду и шатаниям, к резкому снижению объемов волонтерской помощи и снижению объемов государственного финансирования армии и оборонной промышленности.

При этом он добавляет, что у противника будут схожие проблемы – любая армия на передовой, в условиях перемирия разлагается. И это, добавляет военный, известный исторический факт.

"Только у врага армия преимущественно контрактная, воюет за большие деньги, в отличие от нашей, мобилизованной, набранной с кого попало, кто в условиях временного "мира" не станет сидеть за 20 тыс. в окопах, пойдет в СЗЧ, или бухать", — добавил Касьянов.

По его словам, оборонную промышленность в Украине во время перемирия поставят на паузу, посадят на голодный паек – это мы тоже проходили после второго "Минска" с 2015 года.

Противник наоборот, делая ставку на захват всей Украины и покорения Европы, будет только наращивать объем производства оружия и военной техники, говорит Касьянов.

"Добавьте сюда неизбежные внутренние политические раздоры, которые если не приведут к гражданской войне, то сильно ослабят Украину. В итоге, максимум через год, враг возьмет нас безоружными, разобщенными и неуверенными в своих силах. Потому что снова начинать все сначала будет очень тяжело", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры в Стамбуле будут продолжены в другой конфигурации.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0WtQ8ZG8AAkmDxB6bzHLvjXJgbJz8A6vQuQ7RhjEt6PL3Ph5j8RX7tSdBMBchBJRyl
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