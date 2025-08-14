Максим Жорин, заместитель командира 3-й ОШБр высказался об окончании войны

Рубрики
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев принять реальность того, что противостояние с Россией не завершится даже после нынешней фазы войны.
Максим Жорин об окончании войны
Он подчеркнул, что государство должно говорить с гражданами откровенно, "как со взрослыми", и прекратить создавать иллюзию скорейшего завершения войны. По словам Жорина, конфликт с РФ продлится ровно столько, сколько это государство будет существовать, и к этому необходимо готовиться уже сейчас.
Речь идет не только о текущем этапе боевых действий, которое в определенный момент может завершиться паузой. Жорин подчеркнул, что даже в случае временной передышки Украина должна продолжать модернизировать армию, укреплять обороноспособность и готовить гражданское население к жизни в новых условиях безопасности.
Он отметил, что "переждать" и вернуться к довоенной жизни не получится, каким бы сильным ни было желание. Реалии изменились, и стране следует адаптироваться к ним, чтобы быть готовой к длительному противостоянию.