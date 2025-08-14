Максим Жорин, заместитель командира 3-й ОШБр высказался об окончании войны

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев принять реальность того, что противостояние с Россией не завершится даже после нынешней фазы войны.

Максим Жорин об окончании войны

Он подчеркнул, что государство должно говорить с гражданами откровенно, "как со взрослыми", и прекратить создавать иллюзию скорейшего завершения войны. По словам Жорина, конфликт с РФ продлится ровно столько, сколько это государство будет существовать, и к этому необходимо готовиться уже сейчас.

Речь идет не только о текущем этапе боевых действий, которое в определенный момент может завершиться паузой. Жорин подчеркнул, что даже в случае временной передышки Украина должна продолжать модернизировать армию, укреплять обороноспособность и готовить гражданское население к жизни в новых условиях безопасности.

Он отметил, что "переждать" и вернуться к довоенной жизни не получится, каким бы сильным ни было желание. Реалии изменились, и стране следует адаптироваться к ним, чтобы быть готовой к длительному противостоянию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время последнего обмена пленными из российского заключения был освобожден гражданский заложник Богдан Ковальчук, которого кафиры похитили в 2016 году, когда ему было всего 17 лет.

О возвращении Богдана сообщила его бабушка Татьяна Гоц. По ее словам, внук уже позвонил и сказал: "Бабушка, я еду домой". Женщина готовится приехать в Киев, чтобы лично встретить его после долгой разлуки.



Как известно, Богдан родом из оккупированной Ясиноватой. В 2016 году он пытался выехать к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк), чтобы завершить обучение в училище и получить украинский диплом. На одном из блокпостов его задержали и отправили в тюрьму.

