Максим Жорин рассказал о новом этапе наступательных действий россиян

Подполковник ВСУ, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин, призвал не делать слишком оптимистичных выводов из того, что летнее наступление российских войск оказалось безрезультатным.

Новый этап наступления россиян

По его словам, несмотря на огромные ресурсы и силы, которые бросил кремль на фронт, стратегических успехов россия так и не получила. Очередные планы взятия Донбасса под полный контроль сорвались, а на других участках линии фронта российская армия также не может похвастаться существенными достижениями. Это лето стало рекордным по количеству потерь противника.

Впрочем, Жорин подчеркнул, что речь не идет об остановке. Напротив, Россия развертывает новый этап наступательных действий. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где бои идут ежедневно. Также оккупанты постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине, а параллельно активизируют штурмы на Запорожском и Херсонском направлениях.

Отдельную угрозу представляет вероятность развертывания наступательных действий в Сумской области, где российские войска могут пытаться усилить давление.

"К провалам врага я бы не стал относиться как к чему-нибудь окончательному, — подытожил Жорин. — Враг не остановился и не собирается этого делать".

