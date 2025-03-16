Макрон заявил, что Путин не будет диктовать, размещать ли Европе миротворцев в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не вопрос, который должна решать Россия. Об этом пишет Le Parisien, передает портал "Комментарии".

Эммануэль Макрон

Макрон подчеркнул, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения.

По словам Макрона, войска других стран могут быть размещены в стратегически важных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Он также пояснил, что франко-британский план предполагает не создание крупного военного контингента, а размещение нескольких тысяч военных в ключевых точках для проведения обучающих программ и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военные и чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и территории России в случае нарушения режима перемирия. Об этом сообщает Associated Press (AP). Может ли это стать тем же предохранителем, которого так не хватало в "Минске-2", когда, дождавшись подходящего момента, Путин все-таки начал полномасштабное вторжение? Почему Россия так против размещения европейских миротворцев на территории Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.