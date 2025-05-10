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Макрон заявил, что произойдет, если режима прекращения огня со стороны России не будет

Макрон убежден, что союзникам удастся добиться переговоров между Киевом и Москвой

сегодня, 17:02
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Недилько Ксения

Франция готова помочь инициировать прямые переговоры страны-агрессора России и Украины в случае достижения 30-дневного перемирия. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев 10 мая.

Макрон заявил, что произойдет, если режима прекращения огня со стороны России не будет

Эммануэль Макрон

Макрон убежден, что союзникам удастся добиться переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, цель – показать единство между Украиной, США и Европой по поводу завершения полномасштабной войны РФ против Украины.

По мнению президента Франции, все стороны должны единогласно заявить, что 30-дневный режим тишины – это то, о чем говорилось месяцами, и нужно добиться прекращения огня, а затем переговоров о мире.

Если режим прекращения огня не будет соблюден, то введут дополнительные, гораздо более жесткие санкции, подытожил Макрон.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что путинский режим готов к новым санкциям. Такая позиция вытекает из нового заявления пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова. Такую позицию главный рупор Кремля озвучил в ходе общения с российским пропагандистом Павлом Зарубиным.

Тот задал Пескову вопрос о том, почему европейские лидеры именно 9 мая пригрозили России более жесткими мерами в ответ на агрессию против Украины.

"Мы же с вами к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и т.д.... Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое", — ответил пресс-секретарь главы Кремля.

Также Дмитрий Песков добавил, что европейские страны якобы "нервничали, что происходило в Москве 9 мая". Он считает, что именно поэтому новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев угрожал Кремлю более жесткими санкциями.



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