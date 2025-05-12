Макрон поставил ультиматум Путину: сколько времени у российского диктатора

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Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть время до конца дня 12 мая, чтобы принять безусловное прекращение огня на 30 дней. В противном случае Запад должен ввести больше санкций против России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото с открытых источников
Как сообщает издание Le Figaro, Эмманюэль Макрон рассказал, что Россия должна принять 30-дневное перемирие, или же будет иметь новые санкции от Запада.
Французский лидер также рассказал, что вскоре планирует совершить очередной звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в переговорах совместно с европейскими коллегами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер правительства Германии Стефан Корнелиус объявил ультиматум для РФ до конца дня. По его словам, Москву ожидают новые санкции, если Кремль не пойдет на прекращение огня. В Кремле отреагировали на ультиматум Германии. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, с Россией нельзя говорить "на языке ультиматумов".
Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Песков ответил на возможность провести прямые переговоры Украины и России в Турции. По его словам, Кремль готов к переговорам в Стамбуле в формате 2022 года для устранения "первопричин конфликта".
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