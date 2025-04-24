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Макрон после жесткого обстрела Киева назвал единственного политика, на которого Трамп должен излить весь гнев

Париж выступает за сохранение территориальной целостности Украины

сегодня, 17:40
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Клименко Елена

Во время официального визита на Мадагаскар президент Франции Эммануэль Макрон решительно подверг критике действия российских властей, призвав кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить вводить мир в заблуждение, выдавая желаемое за действительное.

Макрон после жесткого обстрела Киева назвал единственного политика, на которого Трамп должен излить весь гнев

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Французский лидер подчеркнул, что невозможно говорить о мире, когда продолжаются ракетные удары по украинским городам, в частности, столице. Он напомнил, что официальная позиция Парижа остается неизменной: Франция поддерживает уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Пусть Путин ответит прямо: готов ли он на безусловное прекращение огня? До тех пор пока российская армия продолжает атаковать Киев, говорить о мире — это лицемерие. Если и направлять гнев, то только на него", — заявил Макрон.

Отдельно он прокомментировал заявления Дональда Трампа по Крыму, отметив, что признавать де-факто оккупацию еще не значит соглашаться на ее легитимизацию:

"Да, Крым де-факто оккупирован. Но значит ли это, что мы должны позволить России действовать безнаказанно? Абсолютно нет", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вроде бы не заинтересована в мирных переговорах, и прямо обвинил Владимира Зеленского в затягивании процесса. Он также сказал, что "договориться с Зеленским сложнее, чем ожидалось", хотя Москва вроде бы готова подписать соглашение.

Однако на практике российская сторона не демонстрирует никакой готовности к реальному миру: обстрелы украинских городов продолжаются, мирных жителей убивают, а заявления Кремля остаются агрессивными и односторонними.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Киеву.



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