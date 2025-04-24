Макрон после жесткого обстрела Киева назвал единственного политика, на которого Трамп должен излить весь гнев

Во время официального визита на Мадагаскар президент Франции Эммануэль Макрон решительно подверг критике действия российских властей, призвав кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить вводить мир в заблуждение, выдавая желаемое за действительное.

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Французский лидер подчеркнул, что невозможно говорить о мире, когда продолжаются ракетные удары по украинским городам, в частности, столице. Он напомнил, что официальная позиция Парижа остается неизменной: Франция поддерживает уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Пусть Путин ответит прямо: готов ли он на безусловное прекращение огня? До тех пор пока российская армия продолжает атаковать Киев, говорить о мире — это лицемерие. Если и направлять гнев, то только на него", — заявил Макрон.

Отдельно он прокомментировал заявления Дональда Трампа по Крыму, отметив, что признавать де-факто оккупацию еще не значит соглашаться на ее легитимизацию:

"Да, Крым де-факто оккупирован. Но значит ли это, что мы должны позволить России действовать безнаказанно? Абсолютно нет", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вроде бы не заинтересована в мирных переговорах, и прямо обвинил Владимира Зеленского в затягивании процесса. Он также сказал, что "договориться с Зеленским сложнее, чем ожидалось", хотя Москва вроде бы готова подписать соглашение.

Однако на практике российская сторона не демонстрирует никакой готовности к реальному миру: обстрелы украинских городов продолжаются, мирных жителей убивают, а заявления Кремля остаются агрессивными и односторонними.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Киеву.