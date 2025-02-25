Макрон пообещал, что прекращение огня в Украине наступит в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал прекращение огня в войне в Украине в ближайшие недели после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В телеинтервью консервативному американскому новостному каналу Fox News Макрон сказал, что общался с главами европейских государств и правительств.

Эммануэль Макрон

Многие готовы предоставить гарантии безопасности. Прекращение огня является необходимым условием для мирных переговоров, сказал Макрон. Он рассказал о "сильном сближении" между ним и Трампом по отношению к Украине.

Президент Франции сказал, что работает с Великобританией над предложением по франко-британскому присутствию при поддержке США для обеспечения мира в Украине. Кроме того, необходимо существенно увеличить расходы на оборону, сказал Макрон по поводу ЕС и пообещал соответствующее объявление Еврокомиссии.

"Я действительно верю, что это был поворотный момент в наших сегодняшних дискуссиях".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна возвращать деньги, предоставленные Украине западными партнерами, как помощь в войне против РФ. По его словам, российские замороженные активы могли бы стать частью переговоров по компенсации.

Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме отметил, что замороженные российские активы могут стать частью переговоров, в том числе о возврате денег, потраченных на войну. "Я имею в виду, эта война стоила всем нам много денег. Это ответственность России, потому что агрессором является Россия. В конце концов этот замороженный актив должен быть частью переговоров", — сказал Макрон.