Макрон озвучил условия для мира в Украине

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Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно создать крепкие условия для мира в Украине, предусматривающего долгосрочные гарантии в сфере безопасности. По его словам, мир должен принять только условия мира, о которых договорились украинцы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников
Эмманюэль Макрон во время брифинга с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил, что война России против Украины "имеет для нас большое значение". По его словам, именно поэтому он организовал встречу в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как объясняет президент Франции, это означает, что "никто не может обсуждать за украинцев от их имени уступки, которые нужно сделать". По словам Макрона, "это дело украинцев" и Франция солидарна в поддержке Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не хотел говорить с Зеленским. Стали известны новые детали встречи в Париже.
Также "Комментарии" писали, что в рейтинге западных лидеров доверие у украинцев выросло лишь к одному - Эмманюэлю Макрону.
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