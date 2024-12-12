Макрон озвучил условия для мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно создать крепкие условия для мира в Украине, предусматривающего долгосрочные гарантии в сфере безопасности. По его словам, мир должен принять только условия мира, о которых договорились украинцы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон во время брифинга с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил, что война России против Украины "имеет для нас большое значение". По его словам, именно поэтому он организовал встречу в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Администрация Трампа заявила о своем желании попытаться изменить ход этого конфликта, и поэтому нам нужно очень тесно работать с американцами и, конечно, с Украиной, чтобы найти возможный путь вперед, учитывающий интересы Украины и ее суверенитет, а также интересы и безопасность европейцев. Это философия, которой мы придерживаемся", — сказал Макрон.

Как объясняет президент Франции, это означает, что "никто не может обсуждать за украинцев от их имени уступки, которые нужно сделать". По словам Макрона, "это дело украинцев" и Франция солидарна в поддержке Украины.

"У нас также общее видение в том, что только крепкий мир — это возможный мир, то есть мир, о котором договорились украинцы и позволяющий им иметь долгосрочные гарантии в сфере безопасности", — сказал Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не хотел говорить с Зеленским. Стали известны новые детали встречи в Париже.

Также "Комментарии" писали, что в рейтинге западных лидеров доверие у украинцев выросло лишь к одному - Эмманюэлю Макрону.