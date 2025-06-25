Макрон отреагировал на ракетный удар РФ по Днепру

Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил российскую атаку на Днепр и другие украинские города, состоявшиеся в последние недели. По словам французского лидера, Россия до сих пор отказывается от мира и продолжает безнаказанно убивать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон на платформе X опубликовал сообщение после встречи с президентом Владимиром Зеленским, в котором осудил очередной удар России по украинским городам.

"Встретился с президентом Зеленским на полях саммита НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Франции. Я решительно осудил массированное наступление России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели", — написал Макрон.

Президент Франции напомнил, что Украина в начале марта согласилась на прекращение огня, однако российский диктатор Владимир Путин игнорирует это предложение президента США Дональда Трампа.

"Хотя Украина уже более трех месяцев соглашается на предложенное президентом Трампом прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира. Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", — утверждает Макрон.

Макрон добавил, что Франция и дальше будет поддерживать Украину совместно с международными партнерами, чтобы достичь длительного и крепкого мира.

24 июня Россия нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер" по Днепру и городу Самар. В результате ударов погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Борис Филатов рассказал о последствиях российской атаки на Днепр.