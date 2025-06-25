Макрон отреагировал на ракетный удар РФ по Днепру

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил российскую атаку на Днепр и другие украинские города, состоявшиеся в последние недели. По словам французского лидера, Россия до сих пор отказывается от мира и продолжает безнаказанно убивать.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников
Эмманюэль Макрон на платформе X опубликовал сообщение после встречи с президентом Владимиром Зеленским, в котором осудил очередной удар России по украинским городам.
Президент Франции напомнил, что Украина в начале марта согласилась на прекращение огня, однако российский диктатор Владимир Путин игнорирует это предложение президента США Дональда Трампа.
Макрон добавил, что Франция и дальше будет поддерживать Украину совместно с международными партнерами, чтобы достичь длительного и крепкого мира.
24 июня Россия нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер" по Днепру и городу Самар. В результате ударов погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Борис Филатов рассказал о последствиях российской атаки на Днепр.