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Макрон объяснил, как США должны возвращать деньги, которые прислали Украине

Макрон считает, что Россия должна заплатить Украине за войну, а затем компенсировать западную помощь, предоставленную Киеву.

сегодня, 09:44
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Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна возвращать деньги, предоставленные Украине западными партнерами, как помощь в войне против РФ. По его словам, российские замороженные активы могли бы стать частью переговоров по компенсации.

Макрон объяснил, как США должны возвращать деньги, которые прислали Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: File Photo, Reuters

Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме отметил, что замороженные российские активы могут стать частью переговоров, в том числе о возврате денег, потраченных на войну.

"Я имею в виду, эта война стоила всем нам много денег. Это ответственность России, потому что агрессором является Россия. В конце концов этот замороженный актив должен быть частью переговоров", — сказал Макрон.

Журналисты спросили французского лидера, поддерживает ли он идею, что эти замороженные активы могли стать компенсацией для США. Как пояснил Макрон, сначала Россия должна рассчитаться с Украиной за полномасштабное вторжение. Кроме того, президент Франции подчеркнул, что деньги должна платить Россия, а не Украина.

"Я поддерживаю идею сначала компенсировать Украине, потому что они потеряли много своих людей и уничтожены этими атаками. Во-вторых, все заплатившие могли бы получить компенсацию. Но не Украиной, а Россией, потому что они были агрессорами", — добавил Макрон.

Напомним, что Дональд Трамп в своих заявлениях требует от Украины вернуть грантовую помощь США и называет сумму в размере от 100 до 500 млрд долларов, несмотря на то, что Киев получил эти средства без обязательства вернуть США, а сама сумма составляет около 120 млрд долларов.

Всего на Западе заморожено около 300 млрд российских активов. Однако этой суммы может быть недостаточно для компенсации Украине, ведь в прошлом году Всемирный банк оценил реконструкцию и восстановление Украины по меньшей мере в 486 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон отрицал слова Трампа по поводу денег для Украины.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который рассказал, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах.



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