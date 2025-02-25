Макрон объяснил, как США должны возвращать деньги, которые прислали Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна возвращать деньги, предоставленные Украине западными партнерами, как помощь в войне против РФ. По его словам, российские замороженные активы могли бы стать частью переговоров по компенсации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: File Photo, Reuters

Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме отметил, что замороженные российские активы могут стать частью переговоров, в том числе о возврате денег, потраченных на войну.

"Я имею в виду, эта война стоила всем нам много денег. Это ответственность России, потому что агрессором является Россия. В конце концов этот замороженный актив должен быть частью переговоров", — сказал Макрон.

Журналисты спросили французского лидера, поддерживает ли он идею, что эти замороженные активы могли стать компенсацией для США. Как пояснил Макрон, сначала Россия должна рассчитаться с Украиной за полномасштабное вторжение. Кроме того, президент Франции подчеркнул, что деньги должна платить Россия, а не Украина.

"Я поддерживаю идею сначала компенсировать Украине, потому что они потеряли много своих людей и уничтожены этими атаками. Во-вторых, все заплатившие могли бы получить компенсацию. Но не Украиной, а Россией, потому что они были агрессорами", — добавил Макрон.

Напомним, что Дональд Трамп в своих заявлениях требует от Украины вернуть грантовую помощь США и называет сумму в размере от 100 до 500 млрд долларов, несмотря на то, что Киев получил эти средства без обязательства вернуть США, а сама сумма составляет около 120 млрд долларов.

Всего на Западе заморожено около 300 млрд российских активов. Однако этой суммы может быть недостаточно для компенсации Украине, ведь в прошлом году Всемирный банк оценил реконструкцию и восстановление Украины по меньшей мере в 486 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон отрицал слова Трампа по поводу денег для Украины.

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