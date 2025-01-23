"Макрон хочет оккупировать часть Украины с помощью французских миротворцев": что известно

Пропагандистские помойки Кремля со ссылкой на российских аналитиков распространяют информацию, что якобы президент Франции Эммануэль Макрон хочет оккупировать часть Украины с помощью французских миротворцев. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Эммануэль Макрон

На самом деле, подобная псевдоаналитика направлена на дискредитацию Запада, продвижение нарратива об Украине как "несостоятельное и обреченное на распад государство" и оправдание российской агрессии.

Также кремль заинтересован в продвижении месседжа о том, что европейские государства якобы "стремятся захватывать чужие территории", равно как это делает РФ .

В Центре отмечают, что Россия неоднократно совершала агрессию и оккупацию территорий других государств под прикрытием "миротворческих" миссий, в частности, в Молдове и Грузии.

Франция приняла участие в десятках миротворческих миссий ООН и операциях сил НАТО в разных частях мира и ни одна из них не завершилась захватом чужой суверенной территории, ведь никому и в голову не приходило ставить такие задачи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России, Украине потребуются европейские миротворцы. Их численность должна быть не менее 200 тысяч. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Со всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, а иначе ничего", — сказал глава украинского государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Это примерно соответствует размеру всей французской армии, которая, по оценкам Министерства обороны Франции в 2020 году, составляла немногим более 200 тысяч человек. Владимир Зеленский заявил, что как минимум такое количество войск потребуется как гарантия безопасности, если численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа. Президент также отметил, что такая сила будет частью необходимых Украине гарантий безопасности.