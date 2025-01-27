Макаревич, поддерживающий Украину, вдруг выступил против помощи ВСУ: что заявил

Популярный российский артист, писатель, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который публично поддерживает Украину и выступает против войны, выдал заявление о помощи ВСУ. Музыкант, который ранее ответил, вернется ли в Россию, сообщил, что не будет помогать украинским защитникам, потому что переживает за жизнь своего сына, который все еще живет в РФ и может пострадать во время обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом известный исполнитель рассказал в интервью изданию "Deutsche Welle".

Андрей Макаревич. Фото из открытых источников

Российская звезда утверждает, что много помогал украинцам, которые пострадали во время войны. Однако, несмотря на свою проукраинскую позицию, он не будет поддерживать финансово ВСУ.

Такое его решение обусловлено тем, что он не хочет, чтобы ракеты полетели на Москву, как сейчас они атакуют Украину. Дело в том, что в стране-агрессоре до сих пор живет сын артиста, поэтому звездный отец переживает за жизнь родного человека.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", — высказался Андрей Макаревич.

Также он добавил, что после начала войны не приезжал в Украину. По словам музыканта, ему сложно это сделать после всех зверств, которые совершили россияне. Он убежден, что к нему хорошо относятся в Украине, но пока он не готов приехать сюда.

"После того, как началась война нет (не приезжал – ред.). Но не потому, что я боюсь, а потому, что я не чувствую такого морального права. Я для них (украинцев – ред.) все равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает", — добавил артист.

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