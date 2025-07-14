МАГАТЭ бьет тревогу: возле Запорожской АЭС раздаются выстрелы — растет угроза ядерной катастрофы

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Ткачова Марія
На территории Запорожской атомной электростанции снова опасно. В ночь на 13 июля находящиеся на станции представители МАГАТЭ слышали сотни выстрелов — стрельба длилась примерно час. По данным агентства, огонь вели из мелкокалиберного оружия прямо у реакторов №5 и №6.
Запорожская АЭС
Утром инспекторы обнаружили на месте десятки гильз. Хотя видимых повреждений станции не зафиксировали, сам факт стрельбы так близко к реакторам вызывает серьезную тревогу.
В МАГАТЭ отмечают, что военная активность вокруг ЗАЭС растет. В последние месяцы здесь регулярно фиксируют полеты дронов, взрывы, удары по Энергодару – городу, где живет персонал станции. Все это создает огромные риски ядерной безопасности не только Украины, но и всего региона.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз предупредил: атаки любого типа вблизи ядерных объектов неприемлемы. Агентство уже не раз отмечало, что во время войны должны действовать четкие правила защиты ядерных объектов. И нарушение этих принципов ставит под угрозу жизнь миллионов людей.
МАГАТЭ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в районе АЭС и обеспечить ее безопасность. Ведь любая новая провокация — это еще один шаг к потенциальной ядерной катастрофе.