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МАГАТЭ бьет тревогу: возле Запорожской АЭС раздаются выстрелы — растет угроза ядерной катастрофы

На Запорожской АЭС снова фиксируют опасную активность

14 июля 2025, 12:58
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Ткачова Марія

На территории Запорожской атомной электростанции снова опасно. В ночь на 13 июля находящиеся на станции представители МАГАТЭ слышали сотни выстрелов — стрельба длилась примерно час. По данным агентства, огонь вели из мелкокалиберного оружия прямо у реакторов №5 и №6.

МАГАТЭ бьет тревогу: возле Запорожской АЭС раздаются выстрелы — растет угроза ядерной катастрофы

Запорожская АЭС

Утром инспекторы обнаружили на месте десятки гильз. Хотя видимых повреждений станции не зафиксировали, сам факт стрельбы так близко к реакторам вызывает серьезную тревогу.

В МАГАТЭ отмечают, что военная активность вокруг ЗАЭС растет. В последние месяцы здесь регулярно фиксируют полеты дронов, взрывы, удары по Энергодару – городу, где живет персонал станции. Все это создает огромные риски ядерной безопасности не только Украины, но и всего региона.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз предупредил: атаки любого типа вблизи ядерных объектов неприемлемы. Агентство уже не раз отмечало, что во время войны должны действовать четкие правила защиты ядерных объектов. И нарушение этих принципов ставит под угрозу жизнь миллионов людей.

МАГАТЭ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в районе АЭС и обеспечить ее безопасность. Ведь любая новая провокация — это еще один шаг к потенциальной ядерной катастрофе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Сумщина снова под прицелом. Вечером 13 июля российская армия нанесла удары по Шосткинской общине. По населенному пункту избивали сразу с воздуха — управляемыми авиабомбами и беспилотниками.
Атака повлекла за собой масштабные разрушения и жертвы среди мирного населения. Предварительно погибли двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет. Еще четыре человека получили ранения — все они жили в одном из многоквартирных домов. Среди травмированных – семилетний ребенок.



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Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-303-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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