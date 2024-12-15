Мадяр показал видео с убитыми на Курщине северными корейцами

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Ткачик Олеся
Роберт Бровди с позывным Мадяр, в своем Телеграмме опубликовал видео, на котором, по его словам, можно увидеть тела российских военных и северных корейцев, убитых во время боев в Курской области 14 декабря.
Убитые военные КНДР
По его словам, после каждой волны приезжают 4-5 корейцев на багги, "строят" убитых в так называемую ленту, как на видео, и маскируют им лицо.
Военный также добавил, что бои продолжаются и россияне сегодня, 15 декабря, потеряли полсотни человек только на одном участке.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины у города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии.
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