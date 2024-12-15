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Мадяр показал видео с убитыми на Курщине северными корейцами

В Курской области продолжаются бои Сил обороны с россиянами и военными КНДР

сегодня, 16:40
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Ткачик Олеся

Роберт Бровди с позывным Мадяр, в своем Телеграмме опубликовал видео, на котором, по его словам, можно увидеть тела российских военных и северных корейцев, убитых во время боев в Курской области 14 декабря.

Мадяр показал видео с убитыми на Курщине северными корейцами

Убитые военные КНДР

"Курщина, тепленькая еще, утренний воскресный раз*об. Один из десятка массовых раз*обов червей за сегодня. Именно здесь 22 й*блика. Второй в штабеле – комсомолец, до сих пор голосующий за Путина. Здесь корейцы в перемешку с болотными гадами, в который раз поперли вместе со снегом, как тараканы. Видео с F-дрона фпв 414 оп, поэтому качество – не Болливуд", — отметил Мадяр.

По его словам, после каждой волны приезжают 4-5 корейцев на багги, "строят" убитых в так называемую ленту, как на видео, и маскируют им лицо.

"В кадре дружеского мавика- одна из таких корейских багги петляет с уже и бликами после осколочного прихода фпв по пехоте от пилотов Команды Клима-Team ПМ. Или права у морковных тоже продают, может о зимней резине не слышал… Слаженная и насыщенная совместная работа пилотов-фпв Птиц 414 оп, Магуры, 95 десантников, 36 морпехов, Первой и 17 танковых", — написал Мадяр.

Военный также добавил, что бои продолжаются и россияне сегодня, 15 декабря, потеряли полсотни человек только на одном участке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины у города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии.




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Источник: https://t.me/robert_magyar/987
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