Мадяр поделился ударами и последствиями для Москвы: горящее заявление

Командир подразделения БПЛА Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении нефтеперекачивающей станции во Владимирской области РФ.

Удары по «Транснефти»

По его словам, в ночь на 7 сентября беспилотники подразделения "Птицы Мадяра" из 14-го полка Сил беспилотных систем нанесли многочисленные удары по объекту "Транснефть" в районе села Пенкино. Речь идет о станции "Второво", которая обеспечивала перекачку дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Мадяр отметил, что после атаки в столице России наблюдаются сбои со снабжением топлива.

"Бензин становится дефицитом, а газ и нефть – быстросгорающими", – иронически прокомментировал он.

Он также добавил, что разведка в этот район пока невозможна, однако эффективность удара подтверждается по косвенным данным и отзывам местных жителей.

