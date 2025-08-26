Люксембург предлагает ультиматум для Путина: детали

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель призвал Европу установить четкие сроки для решений и ужесточить санкции против России, чтобы принудить Кремль к миру. Бельгийский дипломат предупредил, что пока Москва притворяется, сто делает "добрую волю" и затягивает время, война уносит жизнь каждый день.

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Фото из открытых источников

Беттель на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Бельгии и Нидерландов в Одессе сделал заявление о необходимости установить ультиматум для Путина. Люксембургский дипломат резко оценил позицию Кремля, назвав ее демонстративно формальной.

"Я не вижу серьезного намерения со стороны России завершить войну. Что мы должны делать? Мы должны ставить конкретные даты для решений. И если их не будет, действовать последовательно и применять санкции вместе с США и другими странами", — заявил Беттель.

По его словам, только жесткая позиция Запада может вынудить Москву пойти на мирные переговоры. Беттель отмечает, что в противном случае Россия и дальше будет планировать боевые действия.

"Мы должны заставить Россию понять, что нет альтернативы миру. Потому что пока они считают, что, демонстрируя "добрую волю", могут выиграть две-три недели, война не закончится", — сказал Беттель.

Беттель подчеркнул, что обсуждение дат и мест возможных переговоров отвлекает от главного, а именно продолжение войны, убивающей все больше людей.

