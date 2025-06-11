Люди сажают картошку в Донецкой области, где идут штурмовые действия (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором люди сажают картофель рядом с разрушенными до основания домами. Видео опубликовал военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов, который сообщил, что действия происходят в Алексеевке Донецкой области, а на соседней улице идут штурмы оккупантов.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Если посмотреть на карту проекта DeepState , то Алексеевка уже почти находится в серой зоне и в полуокружении оккупантов, однако люди не только не эвакуировались, но и надеются, что от посаженного картофеля будет урожай. Все действо снимается с беспилотника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 10 июня украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что украинские войска возобновили контроль над Волчанским агрегатным заводом в северной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). 9 и 10 июня российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и в направлении Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Старицы. Также украинские войска недавно продвинулись на Боровском направлении.

Также "Комментарии" писали , что украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что Сумщиной наконец-то начались серьезно заниматься в "высоких кабинетах".

"Уже есть участки, где врага удалось немного подвинуть. Например, в районе Юнаковки. Незначительно, но подвинули. Потому что это очень важная деревня для всей обороны. Враг наступает пехотными группами и не успевает закрепляться, после чего есть возможность выбивать оттуда это д*рьмо", — отмечает военный.