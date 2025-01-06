Люди не хотят уезжать: что делается в Покровске

По состоянию на 6 января в прифронтовом Покровске остаются 7300 гражданских людей. 10 дней назад, в конце декабря, их было около 7500. Местные власти наблюдают уменьшение темпов выезда из города.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

“Безопасная ситуация у нас ухудшается, потому что постоянно бьют последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно — просто замучили. Сейчас эвакуация у нас немного снизилась, от 5 до 10 человек выезжают за сутки”, — утверждает начальник Покровской городской ВА Сергей Добряк.

Он добавил, что российские операторы FPV-дронов умышленно подбивают коммунальную технику в течение последних семи недель. Под огонь попадают мусоровозы и машины для перевозки воды.

“Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинично. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит, куда он летит и кого поражает. Кстати, наш коммунальщик по теплосети также погиб от FPV-дрона — ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени”, – добавил Добряк.

Однако по данным местных пабликов, остающиеся в городе – не совсем "ждуны" "русского мира".

Многие выехали во время эвакуации, попытались обосноваться на более безопасных территориях, однако из-за нехватки средств, вернулись назад, в пока еще не разрушенные обстрелами дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении начинаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции несколько раз в сутки переходят из рук в руки. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного украинского журналиста Богдана Мирошникова.

"Адские тяжелые бои за остатки Нововасильевки и Песчаного. Враг имел дополнительное продвижение", — признал Мирошников.