Люди не хотят уезжать: что делается в Покровске

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Недилько Ксения
По состоянию на 6 января в прифронтовом Покровске остаются 7300 гражданских людей. 10 дней назад, в конце декабря, их было около 7500. Местные власти наблюдают уменьшение темпов выезда из города.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Он добавил, что российские операторы FPV-дронов умышленно подбивают коммунальную технику в течение последних семи недель. Под огонь попадают мусоровозы и машины для перевозки воды.
Однако по данным местных пабликов, остающиеся в городе – не совсем "ждуны" "русского мира".
Многие выехали во время эвакуации, попытались обосноваться на более безопасных территориях, однако из-за нехватки средств, вернулись назад, в пока еще не разрушенные обстрелами дома.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении начинаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции несколько раз в сутки переходят из рук в руки. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного украинского журналиста Богдана Мирошникова.
"Адские тяжелые бои за остатки Нововасильевки и Песчаного. Враг имел дополнительное продвижение", — признал Мирошников.
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