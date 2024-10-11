Люди массово едут из Запорожья и Покровска: как ВПЛ получить помощь

Эвакуация из опасных районов вблизи линии боевого столкновения продолжается. Ежедневно эвакуированных из Покровска и Запорожья принимает Львовская область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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В министерстве отметили, что с начала года на Львовщину прибыли около 3400 внутренних переселенцев.

“Эвакуированные получают помощь от волонтеров, оказывающих психологическую поддержку, консультации и сопровождение на Львовском вокзале. Каждый нуждающийся может заполнить заявку или обратиться на горячие линии для получения необходимой поддержки”, — говорится в сообщении министерства.

Переселенцам оказывают юридическую, психологическую, медицинскую или гуманитарную помощь. Чтобы ее получить нужно заполнить форму.

Также получить дополнительную консультацию можно по номерам: 1684 (в пределах Львовской области) или (032) 259-60-31 (для абонентов из других областей).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области расширили территорию принудительной эвакуации.

Эвакуацию населения объявили в селах Изюмского старостинского округа и Богуславка Богуславского старостинского округа Боровской поселковой территориальной громады.

Принудительная эвакуация была объявлена из-за постоянных обстрелов и ситуации безопасности на территории Боровской поселковой громады. Сообщается, что эвакуировать жителей нужно в кратчайшие сроки.

Подробнее об организации эвакуации из Харьковской области и куда обращаться за помощью читайте по ссылке.



